澎湖縣調查站組長陳麒元利用職務之便，讓借提出的陳姓犯人在廁所與配偶、前妻發生性關係。後來因為陳姓嫌犯的父親因病去世，沒有將100萬元賄款交給陳，陳麒元最後只得到一支價值2.6萬元的iphone 11的手機。此貪汙案於6月12日移審，橋頭地院法官審理後諭知陳麒元以40萬元交保，限制出境出海8月。

起訴書指出，陳麒元於2020年3月2日至 2022年6月30日擔任調查專員，他因為投資失利，且須支付孩子的音樂課程及貸款等壓力，竟然知法犯法，利用職務之便，向多名受刑人等索賄。

陳麒元於2019年4月與6月借提被羈押的江姓嫌疑人到台南市調處與南機站，讓江與剛出生的孩子見面，辦理其私事。同年7月，陳姓調查官還利用江嫌檢舉陳嫌的毒品案關係，同時向雄檢借提江嫌與陳嫌出監，讓3人搞好關係。

2019年8月，陳男羈押期滿出監，陳麒元約陳男在高雄市某間牛排館碰面。事隔1個月後，陳男又因其他毒品案被逮，陳男指示王姓妻子聯繫陳麒元，還贈送一隻iphone 11 手機給陳男，希望獲得陳麒元的協助。

陳麒元利用職務之便，讓陳嫌在桃園市調處內與配偶王女在桃園市調處的廁所發生親密行為，陳麒元則在一旁把風。之後陳麒元又安排陳的前妻李女及其女兒與陳嫌碰面，陳嫌與李女在桃園市調處的廁所發生性行為，陳麒元則在一旁把風並照顧其女兒。

陳麒元因為幫助陳嫌等人外出，期約代價100萬元，但就在陳嫌委託的父親要匯款時，陳父卻因病猝逝。陳麒元在此過程中只得到一支手機。

陳麒元擔心所為之事曝光，還毀壞調查中的影音光碟，此案經今年4月13日廉政官、調查官執橋頭地院核發的搜索票執行搜索時，才知道證物已經被毀壞。