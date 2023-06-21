小港工安意外消防人員緊急到場搶救。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市小港區友成巷某資源二線研磨廠工地內，今日下午4點多有2名工人掉落料槽內受困，警消人員獲報後緊急到場搶救。1名工人先被救出，無外傷也未送醫，但另1名受困工人被救出後已明顯死亡。勞檢初步調查，從事物料敲除作業時未採取必要安全設施及未使勞工確實使用安全帶、安全帽等防護具，已勒令現場停工，將於調查後移送地檢署追究雇主責任。

小港區友成巷某資源二線研磨廠工地內，21日下午4點多傳出疑有工人掉落料槽內受困，消防人員獲報出動12車22人前往，出動器材搶救中。據了解，當下是正進行清桶作業，有2名工人不慎掉落爐石粉料槽內受困，其中1名51歲的伍姓工人先被救出，受輕傷生命跡象穩定。

但仍有另1人受困，經消防人員出動器材，全力搶救後，將該名黃姓男子救出後，但人已無生命跡象。詳細事故原因仍待警方進一步釐清。

經勞工局勞檢處初步調查，雇主於從事物料敲除作業，未採取必要安全設施及未使勞工確實使用安全帶、安全帽等防護具，已勒令現場停工，針對違反職職業全衛生法第6條第1項規定致發生勞工死亡災害，將於調查後移送地檢署追究雇主責任，最高可處3年有期徒刑併科30萬元罰金。