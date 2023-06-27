內政部警政署航空警察局於6月20日聯合桃園國際機場各駐站單位及星宇航空公司，在星宇航空第一航機修護中心內盛大舉辦「平安演習」實兵演練，警政署維安特勤隊首度曝光反劫機演練，星宇航空也動用機師及空姐充當臨演，參與演練單位人數達上百人、參演車輛十餘輛，聲勢浩大，場面震撼。

超寫實！維安特勤反劫機操演首曝光，星宇「場地與臨演」全包。(航警局提供)

航警局表示，「平安演習」是依據內政部警政署民用機場平安演習指導計畫辦理，主軸為「航空器非法干擾事件之通報及應變」、「航空器反劫持及攻堅行動」及「航空器上疑似爆裂物處理」，每年都在桃園國際機場、臺北松山機場及高雄小港機場輪流辦理，今年位於桃園國際機場盛大辦理實警演練，內政部警政署及交通部民用航空局也都派員到場指導。

此次「平安演習」，航警局聯合桃園機場公司航務處、營運安全處、消防大隊、刑事警察局偵查第五大隊、保安警察第一總隊維安特勤隊、桃園市政府警察局大園分局及內政部移民署等單位共同舉辦，並特別協請星宇航空提供新型航空器及今年才啟用的修護中心，動員上百人實施非法干擾事件的通報應變、反劫機攻堅及爆裂物移除等演練，動員場面震撼浩大，演練過程逼真寫實。

星宇航空公司不僅大方出借新型航空器及修護中心，還特別指派2位機長和5位客艙組員參加演練，平常打扮光鮮亮麗的空姐，面對員警所飾演的「暴徒」大聲恐嚇、出手推擠，仍能展現專業進行處理和通報，也是演習中的一大亮點。

航警局局長邱文亮表示，這次演練聯合桃園機場各駐站單位共同舉辦，確保非法干擾事件發生時，各單位可迅速動員，統合各項應變機制、發揮相互支援功能，執行各項指揮調度及應變措施，以落實航空保安、維護飛航安全。

超寫實！維安特勤反劫機操演首曝光，星宇「場地與臨演」全包。(航警局提供)

超寫實！維安特勤反劫機操演首曝光，星宇「場地與臨演」全包。(航警局提供)