Jennifer Hall、Anika Zareen與Andrew Dragerr共同策畫「加拿大日」，活動中分享加拿大肉汁起司薯條、納奈莫條美食及彈指棋、快艇骰子遊戲和手作藝術，讓師生更了解加拿大。（弘光科大提供／潘虹恩台中傳真）

弘光科技大學加拿大多倫多姊妹校Humber College（漢博學院）專業寫作與溝通學士後課程的3位實習生日前到弘光科大實習3個月，協助英文文件、網頁的校正、辦理英文寫作工坊、指導英文寫作課程，並策畫加拿大日，讓師生更了解加拿大，增進雙方交流。

實習生Jennifer Hall、Anika Zareen與Andrew Drager共同策畫「加拿大日」，活動中分享加拿大肉汁起司薯條、納奈莫條美食及彈指棋、快艇骰子遊戲和手作藝術，讓師生更了解加拿大。弘光科大國際長田其虎表示，弘光科大與漢博學院締結姊妹校多年，弘光學子到漢博學院當交換生及研習、見習，漢博學院也選送學生到弘光實習、參加跨國混班等交流活動，創造體驗不同國家文化的機會。

Jennifer Hall說，經國際中心人員介紹弘光的實習機會，聽聞台灣非常安全、人民友善，還有豐富的美食文化，於是坐上飛機來到台灣弘光科大實習，「2個多月來發現果然如此！」；Anika Zareen則說，她本身喜歡旅遊，國外實習可以體驗不一樣的文化，但第一次到東亞國家，不免擔心是否能夠適應，不過擔憂很快就化解，學校安排學伴帶他們認識生活環境、搭公車、逛夜市。

「辦理英文寫作工坊、指導弘光學生英文寫作這些前所未有的經驗，是這段實習期間最大的收獲。」Jennifer Hall、Anika Zareen皆這麼說。而Andrew Drager指出，最大的收獲及成就感是擔任加拿大日活動的主要策劃人，國際處同仁給予相當多的行政支援，讓活動順利舉辦完，獲得很多迴響及肯定。

3位實習生也不忘大力推薦歐美實習生來台實習。「如果想來台灣實習，不用考慮、不用猶豫，來就對了」，除了學習跟不同國家的人交流，還會帶著滿滿美食回憶；Andrew Drager也建議，他發現台灣人多少會說幾句英語，但他剛來時卻1句中文也聽不懂，若來台灣實習前開始學基本的中文生活用語，更能夠促進溝通互動。