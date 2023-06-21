台北市環保局與工務局合作，全國首創在建國高架橋兩側隔音牆裝上太陽光電板，配合裝設節能冷氣、新風對流系統、抽氧機及變頻風扇等，加強空氣循環，橋下的大安區清潔隊瑞安分隊不再受悶熱所苦。

由於龍生里長沈鳳雲告知瑞安分隊工作環境不佳，環保局長吳盛忠藉推廣創、儲能設備機會，並參考他在台鐵鐵路旁隔音牆設太陽能板經驗，在建國高架橋隔音牆裝太陽光電板。

經工務局新工處確認，裝設太陽能光電板不影響隔音效果，環保局在建國高架橋兩側裝設總功率3.84KW、共128片「可撓式太陽能板」及5KW蓄電池，同步在橋下瑞安分隊工作處裝冷熱交換器、抽氧機、變頻風扇與節能感應式電燈。

建置廠商補充，可撓式太陽能板可黏貼在任何物體表面，不需在牆上鑽孔跟打釘，加上每片重量僅420公克，比起同規格太陽能板輕上數倍，安裝起來快速又方便。該太陽能板表面融合特殊消光技術，不會產生反光，影響用路。

環保局表示，設置在建國高架牆的太陽能光電系統，每小時可提供3至4度電，供瑞安隊使用的節能冷氣、感應式燈管、新風對流系統及變頻風扇運作，未用完的電存到蓄電池備用，晚間仍有電可用。

環保局預估，該系統每年約可發電3600度，每月提供瑞安分隊約300度電，其餘用電由市電供應，可減少1.8噸二氧化碳排放量，省下每月至少1500元電費。

大安區清潔隊長何姿慧直呼「降溫有感」，並表示以往建國高架橋下不通風，溫度只比室外低1至2度，氣溫若來到30度以上，同仁工作常常滿頭大汗，加上清潔隊提供民眾倒廚餘，味道飄來不好聞，如今空氣流通，溫度已比室外降下5度，同仁工作環境變得非常好。