以色列民政局高級規劃委員會周一（26日）批准在約旦河西岸猶太人定居點新建5623套住房。其中，約旦河西岸（West Bank）北部艾利爾（Ariel）市猶太人定居點將新建1057套住房。

以色列定居點主要位於約旦河西岸地區。國際法院及國際社會認為，以色列1967年與阿拉伯國家戰爭在所占領的土地上建造定居點是非法的，並且也未得到其他國家政府的支持，聯合國亦不予承認。據以色列非政府組織「即刻和平」（Peace Now）統計，以色列總理尼坦雅胡領導的右翼政府去年12月上台後，以色列今年已批准新建超過1萬3000套猶太人定居點住房。

根據主張擴建猶太人定居點的以色列財政部長史莫崔克（Bezalel Smotrich）21日的說法，此舉是以色列對20日該定居點附近發生槍擊事件的回應；該起槍擊事件造成4名以色列人死亡，另有4人受傷。

近期以巴緊張局勢有升溫趨勢。6月21日，大批猶太人定居者闖入約旦河西岸一些巴勒斯坦村鎮縱火破壞，並與當地民眾發生衝突。26日，約旦河西岸北部城市哲寧（Jenin）的武裝人員向以色列發射火箭彈，火箭彈未落入以色列境內，也沒有造成人員傷亡。

另據《路透》報導，美國對以色列批准在約旦河西岸猶太人定居點新建住房表示反對。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）周一說，美國官員已公開和私下向以色列明確表示反對推進定居點的舉措，稱以色列的決定令美國「深感困擾」。米勒說，「以色列在定居點建猶太人住房，是推動以色列和巴勒斯坦達成兩國方案的障礙。」