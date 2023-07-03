以色列軍隊連夜突襲約旦河西岸城市哲寧（Jenin），居民表示，這次襲擊出動空中發射的飛彈並引發槍戰直到今天上午，造成至少3人死亡。

路透社報導，攻擊發生後，槍聲和爆炸聲響徹全城數小時，還能清楚聽到頭上有無人機盤旋的聲音。哲寧市最大難民營中由巴勒斯坦各武裝派系共組的哲寧敢死隊（The Jenin Brigade）表示，他們正在與以色列軍隊交戰。

The lsrasli mass invasion of Jenin and its camp. pic.twitter.com/nhGECaCe49 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) July 2, 2023

The #Israeli army announced a large-scale operation at night in the West Bank - in the city of #Jenin. pic.twitter.com/9nUqMi3dvd — NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2023

巴勒斯坦救護車司機阿拉邁德（Khaled Alahmad）說：「難民營中正在發生的事是真正的戰爭，有來自空中的攻擊鎖定難民營。我們開著大約5到7輛救護車進去，每次都會載回滿車傷者。」

以色列軍方表示，其部隊攻擊了作為哲寧敢死隊戰士指揮中心的建築物，還說這是在西岸進行的廣泛反恐行動。

至少有6架無人機在哲寧上空盤旋，但軍方不願具體說明今天的行動是否包括無人機攻擊。上月1次攻擊行動在哲寧附近擊斃3名武裝分子前，西岸已有超過15年沒出現過無人機攻擊。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120703