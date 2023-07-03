以色列軍隊連夜突襲約旦河西岸城市哲寧（Jenin），居民表示，這次襲擊出動空中發射的飛彈並引發槍戰直到今天上午，造成至少3人死亡。
路透社報導，攻擊發生後，槍聲和爆炸聲響徹全城數小時，還能清楚聽到頭上有無人機盤旋的聲音。哲寧市最大難民營中由巴勒斯坦各武裝派系共組的哲寧敢死隊（The Jenin Brigade）表示，他們正在與以色列軍隊交戰。
巴勒斯坦救護車司機阿拉邁德（Khaled Alahmad）說：「難民營中正在發生的事是真正的戰爭，有來自空中的攻擊鎖定難民營。我們開著大約5到7輛救護車進去，每次都會載回滿車傷者。」
以色列軍方表示，其部隊攻擊了作為哲寧敢死隊戰士指揮中心的建築物，還說這是在西岸進行的廣泛反恐行動。
至少有6架無人機在哲寧上空盤旋，但軍方不願具體說明今天的行動是否包括無人機攻擊。上月1次攻擊行動在哲寧附近擊斃3名武裝分子前，西岸已有超過15年沒出現過無人機攻擊。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120703
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。