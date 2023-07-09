捲入夜店殺警案的星二代易寶宏被判刑9年，近期被改調外役監服刑，輿論炸鍋，國民黨立委陳以信今痛批，法務部與民進黨團去年修《外役監條例》根本是「打假球」，本應於台南殺警案後，修法加嚴外役監篩選機制，但因民進黨團修法怠惰不了了之，才會導致易寶宏事件再發生。他呼籲法務部應即重啟修法程序，且立法院朝野黨團應於臨時會期間，加速《外役監條例》三讀，才能積極回應國人期待。

陳以信表示，去年八月間台南明德外役監逃犯殺害兩名員警的不幸事件發生時，他正擔任立法院司法及法制委員會召集委員，為此他專程安排前往法務部矯正署與外役監獄實地考察，當場決議要求法務部立即強化外役監的篩選及管理機制，應排除重大犯行與累犯受刑人申請外役監的資格。而當時法務部立即允肯將依此原則進行修法。

陳以信指出，其後法務部於本屆第六會期時提出修法版本，內容從嚴調整遴選標準，延長在監考核，並列舉消極排除事由。隨後負責主審的召委、民進黨立委陳歐珀曾兩度排審，一次舉行公聽會，最後審查會卻因民進黨消極動員而流會，結果未能完成委員會審查，才導致今天易寶宏仍能申請進入外役監的惡果。

陳以信強調，此項修法非常重要，但因民進黨內部許多立委反對，修法程序才會不了了之。而民進黨團更在《外役監條例》修法過程刻意怠惰，根本是「打假球」，才會錯失最佳修法契機，導致易寶宏等重犯受刑人仍能申請外役監。

陳以信說，民進黨團修法怠惰，應負最大責任，呼籲法務部應即重啟修法程序，藉立法院臨時會即將於七月中旬召開，朝野黨團應於臨時會積極修法以滿足國人期待。