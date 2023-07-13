立委王鴻薇（右）13日偕板橋幼兒園的何老師（左）出面，控訴綠營造謠抹黑，點名烏龍爆料的兒童權益促進協會創會理事長王薇君、立委王婉諭以及民進黨總統參選人賴清德道歉，何老師也在記者會上聲淚俱下。（張鎧乙攝）

新北板橋某幼兒園疑餵藥案，新北地檢署昨天偵結，以證據不足不起訴處分，立委王鴻薇13日偕該幼兒園的何老師出面，控訴綠營造謠抹黑，點名烏龍爆料的兒童權益促進協會創會理事長王薇君、立委王婉諭以及民進黨總統參選人賴清德道歉，何老師也在記者會上聲淚俱下，直呼「司法還給我們清白，但沒有人還給我們公道」，政治人物帶著善良的家長上街頭，喊著要真相，難道真相不是他們要的就不是真相了嗎？

幼兒園何老師說，王薇君、王婉諭兩人第一時間不分青紅皂白烏龍爆料，更把她們的個資外流在網路上，P圖誹謗，何老師哭訴，「我們收到很多訊息要我們去死，問我們良心在哪裡，但清者自清為什麼要解釋，沒想到傷害我們最深的是這些政治人物，就算證據曝光、結果出來，風向總會被帶到不好的方向。」

何老師說，老師是用受外界用高標準檢視的工作，希望政治人物不要再揣測帶風向，去鑽牛角尖，「我們只有一個愛孩子的心，只在乎孩子健不健康快不外樂，這一陣子的精神折磨，不是任何人可以理解的，希望這些抹黑我們的政治人物可以還給我們一個公道，司法還給我們清白，但沒有人還給我們公道。」

何也對其他幼教師喊話，因為過去司法調查期間，手機都被查扣，也擔心影響司法調查所以都互不聯絡，現在真相大白後，希望老師們不要灰心，繼續去熱愛工作跟孩子，「雖然不知道之後還有沒有這樣的機會。」何最後也說，若是王薇君、王婉諭不公開道歉，將會對兩人提告。

王則補充，事件發生以後以賴清德為首，包括新北議員戴瑋珊、立委林靜儀、立委羅致政、立委蘇巧慧這些民進黨民意代表，更是在新聞節目、記者會連番轟炸，用不實資訊指控她們餵毒，不懂他們為什麼要這樣逼死平民老百姓？

王鴻薇表示，如今檢方結果出爐真相大白，賴清德出來道歉這麼困難嗎？「你的腰那麼硬嗎？那麼傲慢嗎？」，侯友宜不需要民進黨的道歉，但這些老師應該要有一個合理的交代，不要船過水無痕，「我在這邊以賴清德為首的政治人物跟老師道歉。」