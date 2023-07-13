新北市板橋某私立幼兒園餵藥案一場烏龍，檢方12日諭知9名教師不起訴，該幼兒園加盟的吉的堡公司今發聲明強調，歷經備受煎熬的50多天，外界對餵毒及不當管教的不實指控，在各方調查結果出爐後終於可以停止，感謝檢警調「證明一個原本就一直存在的事實」。

吉的堡公司表示，公司一直秉持「處處皆用心、如同父母心」的用心辦學，此時此刻應該算是真正還給吉的堡所有老師、工作人員清白，再次感謝檢警調、行政機關全力辦案，讓事情真相大白，證明「我們沒有餵毒！也沒有傷害幼童！」

不過，吉的堡公司也說，該事件已嚴重傷害吉的堡商譽，重創幼師和工作人員的心，撕裂家長、幼生和園校方的信任關係，雖然無辜，也慶幸還給吉的堡公道，公司也以此事為鑑，未來會強化所有園所對幼兒照護與健康安全的監督與管控。

吉的堡公司提出五點改善，第一、強化管理人員在園所進行走動式巡查管理制度，第二、 實施「吉的堡安心守護計畫」加強幼生健康安全管理，第三、強化對幼教人員的師德管理與評估，第四、加強「正向積極教養技巧」和「愛心好情商」系列培訓，第五、啟動「吉的堡幼教關懷列車」給予一線教師支持。