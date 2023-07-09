以色列連續第27周爆發大規模示威活動，抗議尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府領導的司法制度改革。

以色列總理尼坦雅胡領導的以色列政府，由以色列聯合黨（又稱利庫德集團，Likud）、猶太力量黨（Otzma Yehudit）等6個右翼和極右翼政黨組成，今年以來致力於推動司法改革，相關措施包括允許國會以簡單多數否決最高法院的決定、賦予政府在任命法官方面更大的權力等。

司法改革計畫引發以國國內大規模抗議活動，也引起國際社會關注。迫於國內外壓力，尼坦雅胡3月宣布暫時推遲司法改革，此後政府和反對派試圖通過談判來解決相關問題，但示威潮卻並未因此停止。

尼坦雅胡上個月又重提改革，強調新的改革建議會更溫和。以色列議會預計下周將對第一項新法案進行第一輪投票；示威活動領袖稱，下周將加大示威力度。

據《路透》和《CNN》報導，以色列全國約有36.5萬人於當地時間周六（8日）上街遊行，僅大城特拉維夫就有18萬人走上街頭，是該市近幾周最大規模的一場示威遊行。全國抗議運動的發言人承諾將「通宵達旦」地進行示威行動。

另據社交媒體平台上的影片和以色列媒體報導，以色列警方周六用水炮驅散特拉維夫一條主要公路上聚集的示威隊伍。