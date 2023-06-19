以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）周日（18日）表示，在政府和反對派之間試圖就司法改革達成妥協的談判失敗後，政府將開始單方面推進司法改革。

尼坦雅胡領導的以色列政府由以色列聯合黨（又稱利庫德集團，Likud）、猶太力量黨（Otzma Yehudit）等6個右翼和極右翼政黨組成，今年以來致力於推動司法改革，相關措施包括允許國會以簡單多數否決最高法院的決定、賦予政府在任命法官方面更大的權力等。這些措施引發以色列國內大規模抗議活動。尼坦雅胡3月宣布暫時推遲司法改革，此後政府和反對派試圖通過談判來解決相關問題。據《以色列時報》《耶路撒冷郵報》等媒體報導，在過去三個月的談判中，雙方既有妥協，也有分歧。

《以色列時報》指出，尼坦雅胡18日在內閣會議上說，反對派談判不真誠，政府將謹慎推進司法改革，「我們將有節制、負責任地推進這些工作」。但尼坦雅胡並沒有說明，將推進哪些部分的司法改革。《以色列時報》推測，其推進的部分，可能與限制司法機構審查政府決策、限制部長級法律顧問的權力有關。

反對派領導人、前總理拉皮德（Yair Lapid）說，如果尼坦雅胡單方面推進改革，他將成為以色列不到一半人口的總理。「藍白黨」領導人甘茨（Benny Gantz）表示，有單邊司法改革，就不會有談判，並指責尼坦雅胡將損害以色列民主、社會、經濟和安全。以色列全國抗議運動的領導人18日發表聲明警告稱，「我們的鬥爭將擴大和加劇。」