法國一名非裔青少年近日因拒絕臨檢遭員警射殺而引發眾怒，全國各地連續第3晚出現示威暴動，民眾縱火焚燒車輛、破壞建築物，有6百多人被捕，總統馬克宏將再召開危機會議。

法新社報導，法國民眾昨天上街遊行，悼念命喪警察手中的17歲非裔青少年奈爾（Nahel），且入夜後又掀起騷亂。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）今天稍早宣布，總統馬克宏（Emmanuel Macron）將縮短前往布魯塞爾出席歐盟（EU）峰會的行程，且會再召開因應全國暴動的危機會議，這是過去兩天來的第2場危機會議。

BFM電視台（BFM TV）報導，會議將於格林威治標準時間11時舉行。

大約4萬名警察和憲兵以及黑豹特警隊（RAID）與國家憲兵特勤隊（GIGN）連夜部署在國內多座城市，首都巴黎周邊市鎮實施宵禁，法國北部城市里爾（Lille）和土耳匡（Tourcoing）則禁止公眾集會。

儘管法國當局採取大規模安全措施，多個地區仍發生暴力和破壞情事。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）宣布，安全部隊從昨晚至今晨逮捕了667人。

達馬南在推特（Twitter）寫道：「我們的警察、憲兵和消防人員昨晚再次勇敢面對罕見的暴力事件。依照我的堅定指示，逮捕了667人。」

法國警方表示，警民之間並未爆發任何極度暴力的直接衝突，但有些商家被破壞、劫掠甚至被燒毀。

地方當局指出，公共建築也淪為攻擊目標，南部的包市（Pau）一處警察局被投擲汽油彈，里爾一間小學和一個區辦公室則遭人縱火。

巴黎警方提到，在巴黎市中心，購物街瑞芙利街（Rue de Rivoli）有部分店家的櫥窗被砸個粉碎，一間耐吉（Nike）鞋店被人闖入，數人遭逮捕。

社群媒體流傳的影片畫面顯示，全國多處地點都發生縱火事件，其中包括巴黎北部郊區一處公車站。（譯者：劉文瑜/核稿：陳彥鈞）