會議紀錄指出，基於對於經濟成長的擔憂，決策者在6月會議上決定不升息，但多數人認為未來還會進一步調升利率。
官員認為，在6月會議維持利率目標區間不變，能讓他們擁有更多時間來評估經濟在達到「充分就業」和「物價穩定」目標方面的進展。
在6月會議後發布的預測顯示，18名官員裡有16人預期今年底前至少再升息一次是合適舉措，12人預期升息兩次或更多次。
在會議紀錄公布後，根據芝商所聯邦基金期貨市場的最新預測，交易員押注Fed在7月升息1碼的機率約為88.7％，維持利率不變的機率為11.3％。
根據美國聯準會（Fed）5日公布的決策會議紀錄指出，幾乎所有官員在6月會議都表示可能進一步收緊貨幣政策，但速度將比2022年初以來的升息步調來得慢。
會議紀錄指出，基於對於經濟成長的擔憂，決策者在6月會議上決定不升息，但多數人認為未來還會進一步調升利率。
官員認為，在6月會議維持利率目標區間不變，能讓他們擁有更多時間來評估經濟在達到「充分就業」和「物價穩定」目標方面的進展。
在6月會議後發布的預測顯示，18名官員裡有16人預期今年底前至少再升息一次是合適舉措，12人預期升息兩次或更多次。
在會議紀錄公布後，根據芝商所聯邦基金期貨市場的最新預測，交易員押注Fed在7月升息1碼的機率約為88.7％，維持利率不變的機率為11.3％。
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