嘉義市立法委員王美惠今天會勘嘉義高商的設施整修需求。（王美惠提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立法委員王美惠今天會勘嘉義華商的設施整修需求。（王美惠提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立法委員王美惠今天邀集中央官員考察會勘嘉義特殊學校、嘉義高商、華南高商，協助爭取建設經費，王美惠表示，目前已爭取到嘉義高中外牆改建經費600萬元，期望明年嘉中百年校慶有全新外牆，同時也提升城市美觀及校園安全。

王美惠表示，上會期立法院三讀通過「特殊教育法修正案」，以期營造友善融合教育環境，教育部將以5年時間努力達成師生比1比8，她邀官員會勘國立嘉義特教學校、國立嘉義高商及國立華南高商。

王美惠表示，嘉特學校的運動跑道，自建校30年以來未曾整修，有多處破損，過去都由學校自籌經費局部整修，已極需翻修整建，還有兒童遊戲器材，老舊破損，已請國教署全力協助補助。

王美惠還說，華南高商的校園圍牆改善工程約需400萬元經費，嘉義高商為推動多元體育發展，計畫購置運動訓練器材及整修游泳池，約需400萬以上經費，她將會全力協助學校爭取補助。

王美惠表示，她向體育署爭取民生國中重建運動場經費、向國教署爭取國小設施設備，相關計畫皆已獲得經費核定，此外，國教署也已核定補助嘉特學校新購買2輛校車的經費632萬元。