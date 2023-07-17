暑假期間，也是汽、機車考照的旺季，其中，監理站觀察機車騎士路考時，最常被扣分項目包括未左右擺頭察看、車輪壓管線、未依規定顯示方向燈。桃園監理站提醒青年學子，交通部今年針對參與機車駕駛訓練民眾補助1300元，目前仍有名額，可把握機會儘速報名。

暑假假期長，不少青年學子，利用這段時間汽、機車考照，所以暑假是監理站汽、機車考照的旺季。根據桃園監理站統計7月至8月，桃園市地區駕訓班團體報考機車數有3200人及汽車15600人，經由監理服務網自行報名部分，機車11000人，汽車500人，尤其機車考照最旺，占全年度考照比例約20％，顯示機車考照量增加。

桃園監理站指出，為了避免網路預約額滿無法考照，歡迎民眾可參加機車駕訓班，透過正規專業之訓練，培養駕駛人遵守交通規則、正確駕駛習慣、防禦駕駛行為及實際道路安全駕駛認知與應變能力。

桃園監理站表示，機車駕訓補助自2019年起開始推動，經交通部公路總局統計，違規風險更降低至56％、肇事風險降低至35％，成效顯著，顯示機車駕訓確實對於機車騎士有提升交通安全之效果。

交通部今年針對參與機車駕駛訓練民眾補助1300元，特別鼓勵青年學子在畢業前、就業前，先上機車駕訓班考取駕照安全上路，去年桃竹苗補助名額為3900名，今年桃竹苗補助名額大增至7200名，目前約已補助5000名，名額有限，請民眾把握機會儘速報名。

桃園監理站也提到，機車騎士考照容易被扣分項目，包括未左右擺頭察看、車輪壓管線、未依規定顯示方向燈，提醒路考時要特別注意。