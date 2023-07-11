為了抑制40年來最炙熱的通膨，聯準會自2022年3月啟動緊縮周期以來已經升息整整5個百分點。

該美國央行在6月會議決定暫停升息以爭取時間評估先前升息對經濟造成的影響，但大多數決策官員仍然認為到2023年底至少還將再升息兩次。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周一在布魯金斯學會（Brookings Institution）的活動上表示，今年我們可能還需要再升息幾次才能真正讓通膨持續回落到聯準會的2%目標。此番發言表達了聯準會決定利率之聯邦公開市場委員會（FOMC）最具共識的看法。

但戴利也表示，儘管在升息方面做得太少的風險仍然大於做過頭，但這兩者正逐漸進入更好的平衡狀態，而聯準會也正在接近升息周期的「最後部分」（the last part）。

市場普遍預期FOMC將在本月晚些時候的政策會議上做出升息25個基點的決議，使央行基準利率升至介於5.25%～5.50%。至於聯準會是否會在9月再度升息、或等到11月才升息，亦或就此按兵不動，讓通膨隨著時間逐漸緩解，目前情勢尚不明朗。

聯準會主席鮑爾日前在歐洲的央行活動上曾一再放鷹，稱他不排除連續升息的可能性。

聯準會偏重的通膨指標「個人消費支出」（PCE）價格指數在5月年漲3.8%，雖然較去年觸及的高峰（7%）大幅回落，但仍然比聯準會設定的通膨目標高出近1倍。

聯準會負責金融監管的副主席巴爾（Michael Barr）周一在另一場活動上表示，我們還有一些工作要做。就我自己看來，我認為我們已經很接近（完成）了。

亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）周一則重申其觀點，他表示，聯準會可以對利率保持「耐心」，在不需要央行進一步採取行動下，讓限制性政策來降低通膨。

在聯準會內部仍有一派人抱持相反的觀點。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）在評論6月會議的決議時表示，如果只有我一個人，我會調升利率，但基於符合市場預期的重要性，我能理解6月不升息的理由。

梅斯特今年在FOMC沒有表決權。她雖重申通膨仍高、利率需要再調升的觀點，但不願意就是否在7月會議就升息提出自己的看法，稱這取決於後續進來的數據。梅斯特並表示，她個人對於利率的看法與聯準會取得的共識一致或略高一些。聯準會預期到今年底還將再升息50個基點。