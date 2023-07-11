美國財長葉倫9日結束北京訪問行程，在會見多位中國大陸高層官員之後，葉倫坦言世界夠大，足以讓中美共同繁榮發展，並指脫鉤將是「災難性」，強調美國正採取的「去風險」措施與脫鉤有很大區別。前立委郭正亮10日在《新聞大白話》節目強調，美債海外發行恐達2500億，中、日都不可能此刻大舉買美債。葉倫此行在蒐集情報，了解中國大陸對資產負債的措施，刺激要做到什麼程度，以及人民幣會不會再繼續貶下去？

「買美債就是借錢，事實上最近每個國家都不太妙！」郭正亮表示，最近美元兌日幣又跌回142，這很慘！人家還說搞得不好會跌到160，日本有一個日圓專家就出來講。日本在這種情況下，還有錢去買美債？買美債等於是賣出日圓，怎麼可能？

郭正亮提到，所已去想，中國大陸跟日本這兩大買家，一個是貿易關稅也不降，科技制裁也都沒有解除，還要我借錢給你？世界上有這種事？而日本是，日圓都已經跌到142了，你叫他還要再賣日圓？怎麼可能？「連英國都在賣美債！自己去罵一罵你的小老弟啊？」

「而且他那個量之大，他4個月內要印8500億耶！」郭正亮指出，就算三成海外要買，也要2500億！2500億哪有那麼好買？這難度很高，中國大陸即使要幫你忙，買1000億、4個月，平均每個月要買250億，幾乎不可能的事情。

郭正亮直言，坦白說總結，這一趟葉倫去中國大陸，是去做情報蒐集的，因為她見面的人之廣，從美國企業到大陸民間的經濟學者，前人行行長周小川也見了，前國務院副總理劉鶴也見了，人行行長易綱也見了，她是要幹嘛？也不要講那麼難聽說情報蒐集，就是溝通！就是說中國大陸現在資產負債表不太好，那政府的措施是什麼？她大概要了解你要不要刺激，刺激的氛圍有多大，要做到什麼程度？

「人民幣事實上還要再貶值，人民幣今年以來已經貶了7％！」郭正亮強調，這個跟本幣互換有關係，也跟世界經濟不太妙有關，因為歐美的出口都不好，然後中國大陸承攬了那麼多第三世界比較差的貨幣，因為本幣互換一定有這個效應，就是人民幣跌到7.24，從6.9一路一直跌。所以估計葉倫就是想要知道這個答案，就是說你的刺激的規模會有多大？人民幣會不會再給我貶下去？