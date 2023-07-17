近期美國國務卿布林肯、財政部長葉倫相繼訪中，綠媒以「憂對中姿態放軟」形容，指共和黨近日施壓拜登團隊，要求維持對中國大陸採取強硬路線，更建議美國官員應該先暫停訪問中國大陸。前立委郭正亮17日在《新聞大白話》節目強調，共和黨急了，這就表示共和黨知道，他們這樣下去會完蛋。因為中美一定會有一些可以妥協的部分，中美高層會逐漸醞釀新的氛圍出來，到時候當然是民主黨得分，所以共和黨要阻止。

近期美國國務卿布林肯、財政部長葉倫相繼訪中，白宮氣候特使凱瑞也在16日訪問北京與中國大陸官員會面，就全球暖化問題舉行會談。在野的共和黨近日施壓拜登團隊，要求維持對中國採取強硬的路線，更建議「美國官員應該先暫停訪問中國，直到北京同意重新開啟軍事對話為止」。

「我們看政治的都知道，共和黨急了！叫民主黨不要再去中國大陸了！」郭正亮表示，這就表示共和黨知道，他們這樣下去會完蛋！因為中美一定會有一些可以妥協的部分，那到時候是誰得分？當然是民主黨得分！所以共和黨要阻止你。

郭正亮提到，那民主黨當然不會那麼笨，不會像綠媒那麼笨，所以民主黨還是繼續搞。綠媒把它列那麼大一個標題，那民進黨最好不要聽進去。因為未來民主黨要做的事情，就是在競爭跟合作裡面，不能夠一面倒向競爭，他還是要在合作的方面得分。

「不然執政黨你怎麼得分呢？你再怎麼競爭也競爭不過共和黨！」郭正亮強調，所以現在就看到中美高層，大家逐漸在醞釀一個新的氛圍出來。