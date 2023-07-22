中華民國嘉義同鄉會聯合總會今(22日)上午為國民黨總統參選人侯友宜成立「侯援會」，現場湧入近3千名的嘉義鄉親力挺，場面十分熱鬧。前立委郭正亮也直言，侯友宜到很多場子都會是第三名，所以要有「人來瘋」的熱量，像國民黨立委參選人徐巧芯初選時，直衝黃復興黨部的餐會，逐桌敬酒、敬了2個小時。主持人錢怡君則說徐巧芯是有「妹妹形象」，郭正亮笑回說「侯友宜也可以是哥哥形象啊」，讓全場來賓都笑出聲。

郭正亮今在政論節目《TVBS戰情室》表示，從心理學的角度看，侯友宜個性真的比較內向，只有到自己熟悉的場合才比較放得開，像是先前在黃復興黨部的場合就不太熟、有點生疏，但選舉不能這樣。

郭正亮也舉同台的國民黨智庫執行長柯志恩為例，「選舉就要像柯志恩這樣，帶動全場的熱量，人來瘋的那種能量」。他直言，侯友宜現在到很多場合都還是第三名，侯自己要有這個認知，所以他到現場就要有人來瘋的熱量，比如徐巧芯就是這樣。

郭正亮說，徐巧芯在拚立委初選時，直衝黃復興黨部的餐會，當時的對手、現任立委費鴻泰還坐在主桌，但100桌的餐會，徐巧芯也是逐桌敬酒、敬了2個小時。主持人錢怡君則說徐巧芯是有「妹妹形象」，很可愛，那侯怎麼辦？郭正亮笑回說「侯友宜也可以是哥哥形象」，現場來賓也都笑出聲。

郭正亮解釋，只要夠熟的場合侯友宜也能帶動氣氛。同台的立委參選人張斯綱也點頭，指出侯友宜在一場警界後援會的場子，很多人的名字都能叫得出來，場子很熱絡，因為侯友宜就是慢熟、慢熱的人，但對於熟悉的人就能記得很清楚。

柯志恩也說，侯友宜去年幫她在高雄助選時，跟很多菜市場的攤販也都熱絡，但現在侯卻被說都不願意到地方來走動。柯認為，侯友宜跟市井小民的交流的特質是很有說服力的，當初也因為很貼近的南部鄉親口氣才會被邀來助選，所以侯友宜一定要多走出來，也能是侯未來人設的走向。