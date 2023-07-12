美國在台協會（AIT）傳出欲使用目前現址旁的校園用地，作為擴建用地，但在地民眾相當反對，引發各界議論。外交部與相關單位今(12日)下午也於當地舉辦座談會，向當地民眾說明用地規畫，同樣出席座談會的台北市議員游淑慧透露，AIT官員也有出席說明會，「他們就藏在人群裡面，我怎麼講他們都不出現，最後還是被記者發現，這兩個人躲在會議室的門後偷聽」，她也反問，AIT擴建稱是要蓋停車場和休閒設施，難道現有的6.5公頃沒有規劃嗎？

游淑慧今在《少康戰情室》透露，說明會選擇在平日下午舉辦，就是不希望太多人參加，因為這時間上班族都還在上班，來的都是老的老、小的小，但還是來了200、300人，會場有坐滿，

AIT台北辦事處研擬擴建，12日舉行都市計畫變更草案公開展覽前座談會，市議員要求AIT的人上台說明，但AIT代表聲稱未授權發言，僅在門口聆聽座談會內容。(郭吉銓攝）

游淑慧說，現場也是群情激憤，還有阿姨喊「建交啦，我私有地給你都沒關係」，顯然民眾對於台美關係當然是支持，但居民都住在AIT旁邊，知道一旦被AIT圈地就是警備森嚴，沒辦法靠近。

游淑慧也指出，現在AIT占地已經6.5公頃，裡面是山明水秀、大規模的綠地，一棟建物在中間。她也反問AIT，「有沒有好好使用樓地板面積？」畢竟也才剛搬進來三年，而AIT擴建稱是要蓋停車場、休閒設施，難道原本的6.5公頃裡面沒有嗎？

游淑慧也提到，AIT原本的6.5公頃，加上金湖預定地2.3公頃，將近9公頃的面積，比美國白宮的7.3公頃還要大，且面積較大的美國駐外使館，都是在有軍事需要或是戰亂地區，那AIT擴建是不是也因為有戰備或是撤僑用途，都應該要告訴民眾。

游淑慧透露，簽到表上看到AIT官員今天也有到現場，她也喊話美方親自向民眾解釋，「他們就藏在人群裡面，我怎麼講他們都不出現，最後還是被記者發現，這兩個人躲在會議室的門後偷聽」。

游淑慧也提到，該處用地曾經有過社宅的研擬，早在2016年時，時任台北市長柯文哲就規劃好棟數、樓層，也定位成「青年科技公營住宅」，針對在內科工作的年輕人，讓他們住在內湖也能減輕交通負擔，北市府認為，如果少子化不需要蓋學校，該用地就用來蓋社宅。

當時AIT並不支持，稱蓋19樓、21樓的社宅會把駐處看光光，柯文哲也接受這個說法，游淑慧說這很奇怪，因為AIT來之前，駐處對面就是20幾層樓的內湖豪宅，超過10樓都能看到駐處，根本不是反對社宅的理由。