凱道16日集會訴求居住及司法正義，許多民眾不畏酷暑到場發聲，對政府發出怒吼。國民黨台北市議員游淑慧指出，前台北市長郝龍斌第二任規劃4.5萬戶公營住宅，連同柯文哲任內總計12年，完工1萬1360戶（還有林口選手村的2907）。與中央比較，總統蔡英文7年任內，由中央興建且完工的社會住宅戶數是0。桃園、台南、高雄過去三個民進黨執政縣市，完工戶數加總居然只為4603戶，不到台北市的一半，效率讓人沒臉看。

游淑慧表示，中央地方社會住宅成績比一比，蔡政府七年興建且完工戶數為0！第一個喊出興建社宅的是：郝龍斌前市長於2010年，以興建青年公營住宅做為第二任競選政見，連任後立即盤點土地和開始興建，雖然才四年任內，也完成4.5萬戶的公營住宅規劃案，開始興建2383戶。而後到柯文哲8年持續推進，總計2010至2022年，台北市12年內完工11360戶（還有林口選手村的2907）。柯市長任內招標、目前興建中還有7856戶。

「而中央呢？光說不練、竊取成績！」游淑慧指出，蔡英文2016年競選政見提出8年20萬戶社會住宅，結果呢？內政部數據顯示，現在7年僅完工2907戶。但不好意思，這2907戶也是台北市新工處代辦興建的林口世大運選手村。馬政府核定計畫和預算，郝市府招標，柯市府完工，與蔡英文沒半毛關係。只是土地是中央的，成績算給中央。算一算，蔡英文七年任內，由中央自己興建且完工的社會住宅戶數是0。「哇～零鴨蛋耶！」

游淑慧質疑，中央的國有土地和預算是台北市的N倍，蔡英文好意思交出這樣的成績單？另外桃園、台南、高雄過去三個民進黨執政縣市，而三個直轄市完工戶數加總居然只為4603戶，不到台北一個直轄市的一半。請問民進黨從中央到地方哪裡在意社宅？豪宅興建不斷，社宅興趣不大。這就是民進黨居住正義的真相：口水比汗水多。「中央第一戶完工的社宅，一定要請蔡英文卸任前去剪綵……好棒棒！」