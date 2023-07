立法院台美國會議員聯誼會明起將赴美國華府訪問,為期5天,此行由副會長、民進黨立委劉世芳率隊。她指出,本次定位為深化台美民主夥伴友誼,期能促進雙邊全方位的交流,預計拜會多位參議院與眾議院國會議員,也將會見國安會與國防部官員,就區域情勢進行交流。 本次訪團成員除了團長劉世芳外,副團長、國民黨立委陳以信和江啟臣,以及民進黨立委蔡適應與何志偉都將參與。

劉世芳表示,此行邀集外交及國防委員會跨黨派立委訪美,定位為深化台美民主夥伴友誼,期能促進雙邊全方位的交流。

她指出,參訪預計拜會多位參議院與眾議院國會議員,包括軍事委員會、外交事務委員會印太小組與亞太小組、台灣連線、眾議院中國問題特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)等成員。訪問團亦會拜會國安會與國防部官員,就區域情勢進行交流。

此外,她也提及,訪問團議會拜訪美國在台協會華府總部(AIT/W),以及前往雙橡園視察我國駐美代表處的外交事務工作,並與駐美代表蕭美琴餐敍。訪問團拜會結束後預計安排媒體茶敍。