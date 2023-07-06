高雄市岡山區公園東路與公園東路116巷口車禍頻傳，此地點鄰近岡山殘障福利中心及壽天國小，對高齡者與學童上下課安全有疑慮，高雄市議員黃秋媖與岡山警方6日上午到場會勘，將在該路口爭取設置紅綠燈。

行人意外頻傳，岡山警方與高雄市交通局、黃秋媖、壽天里長莊証州等於7月6日到壽天國小附近會勘道安。由於公園東路與公園東路116巷口沒有設置號誌，眾人會勘後，決議由交通局重新劃設標線並新增行人穿越道，以及爭取設置紅綠燈，讓學童於上下課有學童安全走廊可以行走。

莊証州說，希望同時能增設斑馬線與紅綠燈，保障民眾安全，同時也呼籲住在附近的民眾請勿隨意穿越道路，保障自身與用路人的安全。該地點鄰近岡山壽天宮，時常有長輩在此處活動。

岡山警分局也呼籲，道路交通管理處罰條例修正案自今年6月30日正式施行，車輛行經劃設行人穿越道的路口時，駕駛人於路口應減速慢行，務必禮讓行人先通過，另外，警方也將持續編排執法勤務，並針對行人違規及違反號誌管制加強執法力度。