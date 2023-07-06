美國聯邦準備理事會（Fed）公布最新會議紀要，顯示幾乎所有官員6月時都同意當月利率按兵不動，但也暗示未來可能繼續升息，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌129.83點或0.38%，收在34288.64點。
標準普爾500指數下挫8.77點或0.20%，收在4446.82點。
以科技股為主的那斯達克指數挫跌25.11點或0.18%，收在13791.66點。
費城半導體指數下滑81.30點或2.20%，收在3622.32點。（譯者：陳正健）1120706
美國聯邦準備理事會（Fed）公布最新會議紀要，顯示幾乎所有官員6月時都同意當月利率按兵不動，但也暗示未來可能繼續升息，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌129.83點或0.38%，收在34288.64點。
標準普爾500指數下挫8.77點或0.20%，收在4446.82點。
以科技股為主的那斯達克指數挫跌25.11點或0.18%，收在13791.66點。
費城半導體指數下滑81.30點或2.20%，收在3622.32點。（譯者：陳正健）1120706
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。