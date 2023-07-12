台股ADR周二表現，台積電、日月光、中華電ADR均收紅，聯電則持平。台積電ADR周二收漲1.49%，權值王台積電(2330)周三開跌3元報574元，早盤在平盤之下整理，最低達572元。聯電(2303)、日月光投控(3711)也在平盤之下，聯電更大跌1.5%，而聯發科(2454)走低後翻紅，鴻海(2317)更開高走高，強漲近2%，站穩5日線。

M31(6643)挾AI題材大漲近9%，最高站上1070元之歷史新高價，並叩響千金大門，台股衝上11位千金。AI題材的世芯-KY(3661)、緯穎(6669)、創意(3443)也力漲超過3%以上。而其他千金股，股王信驊(5274)、股后大立光(3008)開盤不到半小時後打滑翻黑，信驊盤中更大跌4%以上，祥碩(5269)也翻黑下跌近2%；力旺(3529)則成功翻紅，旭隼(6409)、譜瑞-KY(4966)、亞德客-KY(1590)則持平，譜瑞-KY、亞德客-KY則一度失守千金位。

觀光、航運成為上市最弱勢族群，雖然航空雙雄長榮航(2618)、華航漲逾1,5%，但台驊投控(2636)公告出清長榮(2603)持股，虧損4.17億元，貨櫃三雄長榮、陽明(2609)、萬海(2615)股價跌幅約3%，拖累航運類指。觀光股也一片倒，美食-KY(2723)、夏都(2722)等跌勢最殺。

電腦周邊上漲3.5%，上市最拉風，成為支撐盤面主力軍，以AI夯股緯創(3231)、神達(3706)漲停領軍，廣達(2382)、技嘉(2376)、勤誠(8210)、映泰(2399)、英業達(2356)也高漲半根漲停板，其中緯創、緯穎早盤再衝歷史新高，英業達亦首日秒填息，表現持續搶搶滾，緯創、英業達成交量登冠亞軍。AI帶動下，電子翻紅，金融也同樣走揚，然半導體、鋼鐵、汽車、光電等均走疲。

營收公告完成，後續法說會將展開，美國方面也將關注重量級企業財報發布潮，以及經濟數據牽動升息態度，法人表示，大盤震盪中跌勢止緩，有機會持續挑戰月線、萬七壓力，可聚焦下半年營運呈現回升、產業趨勢呈現成長股；賣出第二季營收表現不佳、技術指標繼續偏弱股。