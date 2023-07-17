面對全球氣候變遷及國際趨勢，泰鼎-KY推出「泰鼎綠色專案(Apex GREEN Project)」，以「再生能源」、「廢水回收」、「提升能源使用效率」三大主軸強化ESG發展，透過「泰鼎太陽能方案」提高本公司再生能源替代比率，提供未來工廠用電需求，該方案自2021年12月啟動，分為兩階段進行，第一階段第二期部分系統已建置完成，新增裝置容量近1.6MW，每年預期可再減少超過1100噸二氧化碳排放量。

為了更充分利用工廠空間以及最大化泰鼎太陽能計畫之效益，經評估後，配合泰鼎二廠頂樓空間整修工程，調整了太陽能建設計畫，建置範圍擴展至二廠後方蓄水池與廢水處理廠屋頂。預期自2025年起，本公司太陽能系統總裝置容量將提高至12.2MW，再生能源替代比率預計可達5%左右，估算每年減碳量有望超過8,800噸。假如以2022年作為排碳量基準年計算，相當於減少近5%的溫室氣體排放。

泰鼎-KY表示，該方案第二階段計畫自2025年開始建置，預期2027年完成建置，完工後公司太陽能系統總裝置容量將超過21.5MW，預估再生能源替代比率將落在5%~10%的範圍內，有望減少超過15600噸二氧化碳排放量，若以2022年作為基準年計算，相當於減少近9%溫室氣體排放。

泰鼎-KY指出，公司秉持著追求企業永續經營的理念，積極整合集團資源，加速泰鼎太陽能方案的建設。藉由一步步打造綠色能源系統，逐步減少對傳統能源的依賴，憑藉著泰國年平均日照近200天的自然優勢，泰鼎太陽能方案將為工廠提供乾淨能源，降低溫室氣體排放，緊密的將永續精神與工廠營運結合。