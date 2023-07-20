ABB製造的產品，從船舶的電動引擎，到工廠使用的工業驅動器，範圍廣泛。該公司公布第二季營業利益成長25%，來到14.3億美元，優於分析師預期的13.7億美元。

淨利則增加到9.06億美元，優於分析師預期的8.73億美元。

第二季營收年增14%，達到81.6億美元，表現符合預期。該公司同時也在努力處理大量的訂單。第二季EBITA營益率為17.5%，高於去年同期的15.5%。

雖然訂單有所下降，但是如果考慮到匯率和ABB投資組合的變化，訂單仍增加了2%。

執行長Bjorn Rosengren在聲明中說，非常好的是，可以在整個第二季看到客戶活動維持強勁。

ABB的業績被視為是廣泛的工業經濟健康狀況的晴雨表，因為它生產的引擎、驅動器、控制器、電氣化產品，被廣泛地應用於運輸系統和工廠。

ABB表示，預計第三季營收將實現兩位數的成長率，營益率將高於2022年第三季的16.6%。