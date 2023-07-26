聯電第二季營收562.96億元，季增3.8％，年減21.87％，毛利率36％，季增0.5個百分點，年減10.45個百分點，第二季稅後純益156.41億元，季減3.3％，年減26.66％，第二季每股稅後純益1.27元，則是寫下近8季新低。

王石共同總經理表示，本季的業績報告與先前的預測相符，晶圓出貨量與上季持平，產能利用率為71%。營收較上一季增加3.8%，主要受惠於12吋產品組合的優化。

王石總經理進一步指出，展望第三季，由於供應鏈庫存持續調整，晶圓需求前景尚不明確。雖然在第二季我們看到了復甦的微光，但整體終端市場的氣氛仍然疲弱，預期客戶在近期內還是會維持嚴謹的庫存管理。儘管下半年的整體大環境可能不如預期，但我們相信以聯電在特殊製程方面擁有的強大領先地位，如嵌入式高壓製程，將使22/28奈米的業務持續保有十足的韌性。此外，我們正加速展開提供客戶所需的矽中介層技術及產能，以滿足新興人工智慧市場的需求。