市場靜待本週稍晚公布的重要通膨數據和主要企業財報之際，美國股市今天走揚，4大指數全面收漲。
道瓊工業指數上漲209.52點或0.62%，收33944.40點。
標準普爾指數小升10.58點或0.24%，收4409.53點。
那斯達克指數小漲24.76點或0.18%，收13685.48點。
費城半導體指數揚升73.87點或2.06%，收3651.60點。（譯者：陳彥鈞）1120711
市場靜待本週稍晚公布的重要通膨數據和主要企業財報之際，美國股市今天走揚，4大指數全面收漲。
道瓊工業指數上漲209.52點或0.62%，收33944.40點。
標準普爾指數小升10.58點或0.24%，收4409.53點。
那斯達克指數小漲24.76點或0.18%，收13685.48點。
費城半導體指數揚升73.87點或2.06%，收3651.60點。（譯者：陳彥鈞）1120711
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。