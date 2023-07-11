市場靜待本週稍晚公布的重要通膨數據和主要企業財報之際，美國股市今天走揚，4大指數全面收漲。

道瓊工業指數上漲209.52點或0.62%，收33944.40點。

標準普爾指數小升10.58點或0.24%，收4409.53點。

那斯達克指數小漲24.76點或0.18%，收13685.48點。

費城半導體指數揚升73.87點或2.06%，收3651.60點。（譯者：陳彥鈞）1120711