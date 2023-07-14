台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，中央推出新青安優貸，維持一貫「一手緊縮炒作，一手放鬆自用」的原則，因利率條件是當前市場的最低選擇，且能降低首購族的自備款與每月還款壓力，因此新方案實施，首購買家的進場意願應會提升，房市也將出現兩大變化。

首先是「首購盤支撐，量縮幅度收斂」，整體市場交易量有機會因首購族進場，使量縮幅度收斂；其次為「低門檻物件，交易佔比拉高」，因近年房價上漲，即便額度上限從800萬拉高到1000萬元，符合條件的物件產品，仍以低總價產品為主，因此新政策實行後，預估門檻相對低的小宅、中古屋，在市場上的交易比重將進一步上揚。

永慶房屋研展中心副理陳金萍提醒，了新青年安心成家方案外，由內政部主辦的「自購住宅貸款戶」也將比照辦理，無論新舊申貸戶，自今年8月起都享有貸款利率多補貼1碼，期限至115年7月底止，不僅針對青年安心成家房貸戶的支持，同時也讓自購住宅貸款戶同享優惠，有助於減輕購屋民眾的負擔。

政策的利率補貼並非一次補3、40年，而是3年的有期限的補貼方案，之後可能還需要重新檢討，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不過首購民眾還是可以優先申請，等到補貼時間過後，再看看市場上有沒有條件不錯的方案可以轉貸。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，專案申請必須符合借款人及其配偶、子女名下皆無房產，且不適用於轉貸戶，已使用青安房貸的舊貸戶也不適用，必須是完全沒有使用過該專案的新貸戶，提醒購屋人簽約前務必釐清是否適用專案。