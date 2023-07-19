小編今（19）日精選5件不可不知的國內外財經大事。NB ODM廠2024年喜迎雙利多，瑞信證券指出，不僅全球PC出貨量明年可望反彈，又有人工智慧（AI）帶動伺服器需求強勁回溫，族群首選廣達、推測合理股價220元，也提出樂觀情境股價可望挑戰250元，同時賦予緯創股價預期152元，躍居內外資研究機構最高，樂觀預期上看160元。

【1】瑞信看好PC、AI需求 緯創目標價創新高

儘管瑞信僅給予緯創「中立」投資評等，但賦予152元推測合理股價是大型機構法人最高，樂觀預期上看160元。得益於晶片組供應變順暢與新產能加入，緯創第二、三季來自AI伺服器的營收將激增，2024、2025年時占整體營收比重為4.5％～5％，看似不多，但因毛利率明顯更高，對獲利貢獻拉高到25％～30％。

【2】衝突降溫 美對中新禁令縮水

儘管美國高層近期不斷重申無意與中國經濟脫鉤，但美方夥同盟友對中國的科技大網愈收愈緊，不僅引發國內科企不滿，也激起中方對鎵、鍺進行出口管制。在近期美國高官接力訪中後，傳出美方對中投資設限的計畫將僅側重於半導體、AI等尖端技術，並只適用於新增投資，且政策可能要等到明年才會生效

【3】台股爆量震盪 法人盯５變數

台股指數創高後爆量殺！超微（AMD）執行長蘇姿丰抵台，惟人工智慧（AI）主攻部隊18日盤中賣壓出籠，加權指數高低震盪逾200點，成交金額更爆出4,938.21億元、創兩年新高。法人指出，指數高檔收大量長黑，且台積電法說前多空紛亂，美股財報、利率政策不確定性仍存，後市行情恐轉趨震盪，惟下檔月線有守，短線整理後仍有望續攻。

【4】中興電遭沒入21億、董座江義福請辭

中興電工董事長江義福遭控涉入雲豹裝甲車動力底盤採購弊案，台中高分院18日二審宣判觸犯詐欺取財罪定讞；江義福隨後宣布即日起請辭董事及董事長，將循一切司法途徑尋求救濟、奮力辯明自身清白。中興電近期將召開臨時董事會，目前傾向從三位獨董中選任董事長。

【5】伺服器需求帶旺 英業達、神達6月賺贏Q1

英業達及神達因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，18日同步公告其6月自結財務數字。兩台廠第二季皆有優於第一季的營運動能，在伺服器出貨加持下，6月稅前獲利均相當於第一季水準，單月EPS更繳出賺贏第一季的成績。