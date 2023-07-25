輔信今年配發0.2元現金股利，上半年營收為8.2億元，年減11.7%。該公司近年積極轉型，迷你應用電腦、工業電腦產品陸續導入客戶AI智慧醫療、影像辨識，以及邊緣運算等領域，且隨著AI應用蓬勃發展，帶動中高階產品出貨攀升，公司也規畫增加AI產品線比重，有助後續獲利表現。

輔信電腦產品已打進德國客戶的診斷分析、眼科教學等AI智慧醫療應用，也與旗下醫材子公司暄達產品連結，打造IoT醫材整合應用方案，隨著暄達今年在德國、美國成立子公司，輔信布局也將同步跟進。

輔信今年股東會通過增選獨立董事一席，以提升發揮董事會職能。考量子公司暄達醫學營運發展，輔信科技推動暄達醫學申請股票上市(櫃)交易，並於股東會通過暄達醫學申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫案，以期增加公司知名度、吸引科技醫療人才投入，並兼顧維護公司股東權益及相關法令之規定。

輔信也取得工廠AI影像辨識檢測、高速道路AI影像車流運算等專案訂單，應用在視訊監控，作為網路影像錄影主機(Network Video Recorder,NVR)電腦，進行邊緣運算和AI影像辨識。