觀察致茂第二季量測設備事業體三大產品營收，量測及自動化檢測設備23.18億元，持平首季、年增達44％。半導體／Photonics測試解決方案6.31億元，季增達63％、但年減達57％。一站式解決方案（Turnkey Solutions）1.45億元，季增達1.01倍、但年減達48％。

就致茂上半年量測設備事業體三大產品營收概況來看，量測及自動化檢測設備46.4億元、年增達46％。不過，半導體／Photonics測試解決方案10.26億元、年減達56％，一站式解決方案2.17億元、年減達52％。

致茂董事長暨總經理黃欽明指出，上半年量測及自動化設備營收成長，除了受惠電動車及儲能需求帶動，「中國+1」使國內及國際廠商紛紛赴東南亞建廠所帶動，歐美日市場亦有雙位數成長。不過，半導體景氣復甦不如預期，上半年需求明顯疲弱。

展望下半年，黃欽明指出，由於中國大陸電動車市場重整淘汰影響，預期需求預期至第四季動能才會復甦，使量測及自動化檢測設備下半年營收成長動能將趨緩，預期將較上半年降溫，但已排程的電動車電池專案仍將陸續出貨。

而受惠人工智慧（AI）相關及高速運算（HPC）應用增加，帶動半導體系統級測試（SLT）設備需求，致茂將配合客戶需求陸續出貨，儘管中國大陸需求仍疲，但對歐美日及東南亞市場維持樂觀看待，預期半導體／Photonics測試解決方案表現將優於上半年