旺宏今年第二季營收74.29億元，季增4.58%、年減34.49%，低於法人預期，受到終端需求急凍，遊戲機客戶銷售放緩，單季營收回升速度緩慢，各產品線中，ROM營收季成長35%，主要因客戶熱賣遊戲產品上半年提前備貨，而Nand、Nor營收均季減個位數。在稼動率上揚下，毛利率升至28.31%，業外因轉投資獲利及匯兌收入認列2.49億元，單季業外貢獻抵消本業虧損，使得今年第二季轉虧為盈，稅後淨利0.7億元，EPS為0.04元。

第三季為傳統出貨旺季，不過ROM在遊戲機客戶上半年提前拉貨，加上終端市場需求仍不明朗，庫存調整持續，法人預估，旺宏今年第三季季增幅度將較往年低。旺宏去年下半年已減產25~30%，閒置產能將投入新產品研發，法人評估，旺宏今年第三季營收仍季增雙位數，年減幅度略低於第二季幅度，毛利率升至三成以上，稅後淨利目標季增1.5倍、年減9成以上，恐呈現旺季不旺。

展望2023年，景氣不佳，全球消費放緩，庫存去化緩慢，旺宏能見度不佳，預估儘管下半年存貨持續下降，需求仍將於年底至明年回溫。NOR Flash之長期需求穩定，由於歐美大廠逐步退出，公司預期價格將持穩，旺宏積極拓展高密度、非大宗消費性產品，降低陸廠殺價競爭之影響。公司看好未來車用、工控、醫療等應用需求強勁，降低通訊、電腦、消費性產品依景氣波動之影響，尤其是車用市場在同業逐步退出下，旺宏可望增加車用市占率，未來隨著車用電子穩定成長，旺宏可望受惠於車用穩定訂單及較佳的毛利率。

旺宏為全球前二大NOR Flash廠，公司專注於高密度NOR Flash， 並跨入車用、工控、醫療、網通等利基型產品，獲利受消費性產品價格波動影響較低，未來進入AI、5G、IoT、車聯網時代，將帶動更多NOR Flash需求。考量到公司營運已落底，隨終端需求緩步回升，營收獲利將逐季改善，2024年供需將重回健康狀態，因此法人給予買進之投資建議，目標價38元。