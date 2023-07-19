●白宮周二宣布美國總統拜登在國家經濟委員會（National Economic Council, NEC）增設一個職位專門處理反競爭的商業手段，並指派該委員會成員Hannah Garden-Monheit擔任競爭委員會政策總監。

●美國6月工業生產月跌0.5%、製造業產出月減0.3%，均不如市場預期（與上月持平）。6月產能利用率為78.9%，亦低於市場預期的79.5%。

●美國6月零售銷售額月增0.2%，不及市場預期的月增0.5%。排除汽車的零售額月增0.2%，不如市場預期的月增0.3%。排除汽車、汽油、建材和食品項目後，6月核心零售額月增0.6%，超出市場預期。

●聯準會可能即將結束升息，以及市場看好中國政府將推出更多振興措施，周二國際原油價格止跌反彈。紐約期油大漲1.6美元或2.16%，收在每桶75.75美元。倫敦布蘭特期油收漲1.13美元或1.44%，報每桶79.63美元。

●美國6月核心零售額較預期強勁帶動美元反彈，周二尾盤美元數漲0.27%，報100.11，盤中曾一度跌至99.549，刷新15個月低點。

●美國經濟數據有利於聯準會即將停止升息的押注，周二紐約期金收漲24.4美元或1.25%，報每盎司1980.8美元，創下6月6日來新高。