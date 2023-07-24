上週亞股漲跌幅也與外資動向高度相關，保德信指出，東協國家上週清一色收漲，其中表現最佳的為越南股市，週線上漲1.5%，印度0.94%居次，泰國上漲0.75%表現亦不俗，反觀東北亞雙雄落難，南韓同期下跌-0.71%，台股更是下挫-1.46%，陸股跌幅則達-1.98%，表現吊車尾。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，上週台股重要大事為晶圓龍頭大廠法說會，雖然AI需求強勁，但半導體供應鏈庫存去化時間較原預期長，再度下修對今年晶圓代工及其營收預估；展望部分，第三季營收為167億美元至175億美元低於市場預期，不過今年資本支出維持320億美元至360億美元。法說會後不少外資看好晶圓龍頭大廠後市表現，頗有利空出盡的味道。

除了指標大廠財報之外，內外部經濟數據也是值得追蹤的重點，廖炳焜分析，6月外銷訂單金額441.8億美元，年減-24.9%，較5月減少-3.3%，連續10個月負成長，主要受到全球通膨及升息影響，終端消費性電子產品需求疲軟，加上部分供應鏈持續庫存調整，使資訊通信產品及電子產品雙雙年減超過兩成。再者，中國經濟疲弱，衝擊台、韓、東南亞國家經濟，下半年關鍵在於中國能否推出有效政策提振需求，而美國下半年消費力也須密切觀察，上述兩點將是台灣下半年經濟觀察重點。