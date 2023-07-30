命理專家雨揚老師在臉書上分享7／30～8／5的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖雞、豬、蛇，其中生肖雞事業能獲貴人助力有機會與大客戶合作；生肖豬感情甜蜜，單身者可多參加社交活動成為注目焦點，有伴者可安排家庭日全家出遊看電影；生肖蛇則是參加抽獎活動，有望獲得豐富的獎品或獎金。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運亨通，在前輩的細心指導下，能順利開發新市場，在眾多競爭對手中脫穎而出，在業界建立屹立不搖的地位。感情運不錯，單身者可透過朋友指點，明白自身的不足，在反思中迅速成長與改變；有伴者願意傾聽另一半的心事，並給予滿滿的支持與理解，讓伴侶十分窩心，雙方感情也更加穩定。財運不錯，可善用自身專長，在網路上接取家教案件，增添一筆收入。

▍生肖牛

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場運回溫，可將大型專案設定階段性的目標，能更好地規劃方向與進度，並透過逐步計畫與執行，在工作獲得更多成就感。桃花朵朵開，單身者在與新朋友交流中，展現出自然且真誠的一面，也讓彼此距離迅速靠近；有伴者可在適當時機製造一些驚喜，讓每日的小幸福，增添戀情中的甜蜜感。財運穩定，可向親友請益，更換適合儲蓄方式，有助累積更多存款。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運不錯，透過彈性調整專案排程，能更靈活安排業務與分配作業時間，讓工作品質及效率均大幅提升。愛情運上揚，單身者可透過出門旅遊，結識不同文化背景的對象，建立真摯的情誼；有伴者和伴侶發生爭執時，總會嘗試以對方的角度去理解，讓另一半感受到對他的尊重，矛盾也能順利化解。財運不濟，建議別將購物當作宣洩情緒的出口，以免對財務狀況產生影響。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運穩定，可多參與部門會議，並主動分享想法，讓部門成員能更順利地合作，充分發揮各自優勢。感情運尚可，單身者可多閱讀兩性書籍，了解兩性的差異與共同點，能為未來的戀情打下良好基礎；有伴者可以行動支持另一半，像是主動幫伴侶分攤責任與壓力，讓彼此互動更融洽。財運低迷，聽到親友報彩券號碼時，應確認相關資訊，以免因盲目跟風而使財富受損。

▍生肖龍

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運較差，面對職場上的紛擾，使他們情緒起伏較大，進而影響專注力和工作表現，建議低調行事，才有助遠離紛爭。桃花運回溫，單身者可以適時獨處，釋放掉內在的孤獨感後，可以更深入了解自己；有伴者最近容易被伴侶抱怨不關心，建議隨時關懷對方，以溫暖的力量拉近彼此的距離。財運稍弱，切記低調花錢，仔細審核每筆開支，才能避免錢財迅速流失。

▍生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運高漲，將有機會接下新領域的專案，發揮出色的創意和決策力，取得優異的成果。愛情運佳美，單身者可能會在意想不到的時機，遇見特別的人，對方非常關照，讓他們萌生想戀愛的感覺；有伴者可準備精緻糕點與伴侶分享，一起享受甜蜜的滋味，為關係增添更多浪漫。財運不錯，多參加不同類型的抽獎活動，有望獲得豐富的獎品或獎金。

▍生肖馬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場發展順遂，能在工作中展現出卓越的技能，讓許多同仁前來請益，並對他們的見解非常信賴，事業地位不斷提升。感情運不錯，單身者可透過商業活動來拓展社交圈，彼此交流工作經驗，促進關係的發展；有伴者在另一半心情低落時，可適時地給予安慰，讓對方感受到支持和溫暖。財運不穩，近期可能會有額外的開支，建議準備一些緊急備用金，以確保財務狀況穩定。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業助力多，在家人的全力支持下，能專注於事業的發展，迅速掌握商機，並不斷拓展事業版圖。愛情運尚可，單身者可透過好友向心儀對象傳達心意，讓對方更加了解真實想法，也讓彼此關係更加親近；有伴者可在家人出現衝突時，協助化解矛盾，使家庭關係更加美滿。財運亨通，在投資股票或基金前，多請教朋友們的投資經驗和觀點，有助提高報酬。

▍生肖猴

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場穩定發展，可透過參與職涯講座，增進自身的多元能力，逐漸成為主管身旁不可或缺的得力助手。感情運尚可，單身者可多幫忙周遭的朋友，有助於建立良好人緣，同時也吸引有緣人的青睞；有伴者在忙碌的育兒生活中，多抽出時間與對方相處，有助提升家庭和諧。財運不濟，可能因幫親友代墊大筆現金，但還款日期不確定，導致目前的財務狀況變得更加困難。

▍生肖雞

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運一飛衝天，在貴人的慷慨相助下，獲得與大客戶合作的絕佳機會，只要充分發揮才能，必能取得卓越的佳績。愛情運順遂，單身者和心儀對象間有許多共同話題，彼此的互動充滿歡笑，距離也更加靠近；有伴者應耐心聆聽伴侶的意見，並與對方坦誠交流，可使感情更加堅固。財運暢旺，可投入更多時間和心力，追求業績的增長，有望賺取更高收入。

▍生肖狗

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運尚可，在執行專案中，可能會碰上些許阻礙，但可憑藉在職場耕耘多年的經驗，從容不迫應對難題，並透過部門成員相互分工，順利達成目標。愛情運平順，單身者可多認識新朋友，感受新能量注入，愉快迎接新的生活；有伴者可約伴侶外出走走，享受兩人時光，為彼此感情加溫。財運稍差，可能會有破財的現象，建議先暫緩投資計畫，並謹慎處理財務狀況。

▍生肖豬

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

事業運大幅攀升，因為過去的付出和努力，使專案順利完成，交出一張漂亮的成績單，並在同儕中脫穎而出。感情運甜蜜，單身者可多參加社交活動，適時展現魅力，有望成為眾所矚目的焦點；有伴者可安排久違的家庭日，全家一起出遊看電影，體驗戲院帶來的聲光效果，共創美好回憶。財運平平，應審視自身需求再行下單商品，以免採購過量，損耗錢財。