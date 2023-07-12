市場靜待即將公布的美國消費者價格與生產者價格指數報告，在關鍵數據公布前，美股全數收紅。台股昨日大漲近250點，今(12)日小幅拉回約下跌20點，約在16880.74點附近震盪。

台積電ADR上漲1.49%，收在101.26美元，台股現貨方面，台積電早盤下殺5元至572元。航運類股表現弱勢，台驊昨日公告出清長榮持股，虧損4.17億元，長榮、陽明今日股價大跌逾2%，萬海跌幅也逼近2%。

台股昨日收盤大漲246.11點，收在16898.91點，進逼16900點大關，終止連4黑。法人指出，台股和美股目前仍處震盪整理格局，市場靜待通膨數據和重量級企業財報，以及聯準會（Fed）對升息的態度。

道瓊工業指數上漲317.02點或0.93%，收34261.42點。標準普爾指數上揚29.73點或0.67%，收4439.26點。

那斯達克指數漲75.22點或0.55%，收13760.70點。費城半導體指數小漲1.925點或0.05%，收3653.525點。