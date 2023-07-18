展望H2的日本股市，國泰日經225 ETF(00657)經理人蘇傳宇表示，隨著日本央行寬鬆政策持續，外資仍加碼日股等趨勢加持下，加上疫後內需與旅遊復甦超乎預期，有望支撐日本經濟維持成長趨勢，日股後市仍具有續漲空間。

台股掛牌的日股ETF目前有5檔，而規模較大的前三檔包括：富邦日本正2(00640L)、國泰日經225(00657)、元大日經225(00661)等。

至於韓國股市，韓國2021年8月開始升息，比美國聯準會(Fed)提早7個月，法人預估2024年亦有機會提前降息，韓國6月首次出現16個月以來第一次貿易順差，為2022年2月以來貿易首度轉盈，多個跡象皆顯示韓國經濟正在逐步復甦，景氣春燕已在不遠！

近期交易量創高的國泰台韓科技（00735），是國內市場上唯一一檔結合台韓兩大科技龍頭的ETF，追蹤台韓資訊科技指數，由證交所旗下台灣指數公司與韓國交易所共同設計編製，成分股有半導體兩大龍頭台積電和三星，也包括鴻海、南韓記憶體大廠海力士等。

至於日股ETF，國泰日經225(00657)近一個月（6/15-7/12）規模成長達1.49倍，為國內發行的ETF之最。在股神巴菲特增持日本商社，加上日本證交所在去年改制拉高上市門檻，監督日本企業改善長期被詬病的股利不高與公司治理的相關問題，帶動外資投資日股信心，也激勵日經指數漲破多年來新高。截至7/13，今年以來日經225指數漲幅達24.2%，日本東證指數漲幅為18.6%，MSCI日本小型股指數為7.2%，顯見大型股優於小型股。