0056長期配息且填息表現優異，持續帶領投資人感受「以ETF取代個股」的優勢，促成存股領息風潮。以往每年除息前後的「0056現象」，包括參加除息尋求高配息率的「愈配愈買」、除息後以較低成本增持的「配完再買」，甚至是單純瞄準填息價差的「配完才買」，未來都能每季參與，投資人不用再於「季配」與「長期穩定高息紀錄」間取捨。

相較其他台股季配ETF平均成立年數不到2年，0056於今年改為季配前，自2007年成立以來歷經多次市場多空考驗，持續繳出亮眼的配息成績單，除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2023年已連續13年配息，繼2021年12個交易日、2022年32個交易日完成填息，2023首次季配僅花費5個交易日即填息。

元大投信指出，愈來愈多投資人體認到想要長期領股息，就要找一個會定期依市況調整投資持股，且能分散單一個股風險的優質標的，相較於個股有單一公司及產業風險，而過去的高殖利率股不一定未來也是，0056本身持股分散，並定期依指數選股調整成分股，充分發揮ETF存股優勢。

0056自2022年12月改為50檔成分股後，大幅降低單一成分股的影響力，且在台股企業配息能力大幅成長下，既有的高股息特色不變，今年以來至六月底報酬率為29.4%，首次季配除息年化配息率5.6%亦高於長期平均，持續為投資人追求高股息投資特色。