世禾為國內半導體與光電設備清洗龍頭廠，於兩岸均有設廠。受惠半導體客戶持續擴廠，帶動相關設備零組件洗淨及再生需求，2022年合併營收創23.92億元新高、年增11.97％，雖因業外收益減少，稅後淨利3.63億元、年減10.69％，仍創歷史次高，每股盈餘6.4元。

世禾2023年首季稅後淨利0.8億元，季增4.27％、年減12.22％，仍創同期第三高，每股盈餘1.44元。第二季自結合併營收5.79億元，季增0.88％、年減2.78％，累計上半年自結合併營收11.54億元、年減1.57％，仍創同期次高。

雖然半導體產業自去年下半年起展開庫存調整，世禾今年單月營收仍維持1.85～1.97億元的穩健水準。公司表示，今年將持續注意整體經濟情勢發展及客戶狀況，適時調整業務策略，並加強與客戶及供應商合作關係，提升洗淨再生處理品質與降低生產成本、創造利潤。

世禾表示，公司將推動智慧工廠建置，打造高品質、高效率、高競爭力的工廠，並擴大與原廠及客戶合作，共同創新研發洗淨再生處理技術，強化成本優勢。同時，將續擴展中國大陸洗淨再生處理業務，增進地域夥伴的合作關係，擴大市占率。