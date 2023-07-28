儘管終端客戶需求趨緩，晶睿通訊第2季合併營收為25.6億元，季增5.57%，營業毛利為5.89億元，季增11.25%，單季合併毛利率為23.03%，季增1.18個百分點，營業淨利為1.08億元，季增47.06%，營業淨利率為4.23%，季增1.19個百分點，由於第2季業外收益較少，單季稅後盈餘為1.28億元，季減2.98%，單季每股盈餘為1.48元。

晶睿通訊上半年合併營收為49.86億元，年增25.15%，營業毛利為11.2億元，年增4.26%，合併毛利率為22.46%，年減4.5個百分點，營業淨利為1.82億元，年減30.27%，營業淨利率為3.65%，年減2.91個百分點，在業外挹注下，稅後盈餘為2.59億元，年增9.39%，每股盈餘為3元。

為分散地緣政治風險並提升產能，晶睿除現有的中和廠及桃園廠，越南新廠已於今年第1季投產，除越南廠已經開始投產出貨，晶睿也積極評估包括印度等其他產地的可能性，透過台達(2308)集團資源共享，以持續精進的智能製造能力複製量產，滿足客戶要求。

目前晶睿產能以台灣為主，在越南廠加入後，晶睿產能預計增加2成。