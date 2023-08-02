裕隆集團執行長嚴陳莉蓮以裕融董事長入選為《哈佛商業評論》評比的「台灣最佳女性CEO前30強」，此為其第2度獲頒該獎項。適逢集團成立70周年，旗下汽車、金融水平、營建、紡織等事業體，在嚴陳莉蓮的指揮統御之下，透過扎實營運成果對外展示出其多面向、多領域的創新領導管理能力。

嚴陳莉蓮以集團多品牌、多層次的市場戰略與布局策略下，藉由旗下各事業分進合擊，短短兩年內即讓裕隆集團轉虧為盈。2019年，嚴陳莉蓮接任裕融董事長後，其任內裕融市值淨成長557.4億元，總股東報酬率高達153%，平均稅後盈餘(EPS)更達11元之譜。高度成長的經營績效與ESG永續發展，使其成為集團主要的成長動能與綠色轉型引擎。

從事汽車分期業務，旗下尚有租賃、綠色能源及移動服務事業子公司的裕融，7月初自結公布累計2023年上半年合併營收201.6億元，年增16.3%為同期新高；稅前利益47.2億元(年增10.6%)，稅後盈餘36.3億元(年增16.7%)，累計每股盈餘達6.27元，較去年同期成長1.13元(以盈轉後普通股股本54.82億元計算)，整體營運績效展現高效成長。