明（113）年度總預算將再創新高！據掌握，行政院長陳建仁近日主持全體會議初步敲定明年歲出約2.87兆元，歲入2.70兆元，雙雙創下歷史新高，其中稅課收入約達2.2兆元，赤字預算控制在約1,600億元上下。由於總統府希望早點得知明年總預算運用，行政院將於8月上旬向總統蔡英文報告做最後定案，並在24日行政院會通過明年總預算後送立法院審議。

今（112）年度中央政府總預算歲出編列2兆6,890億元，歲入編列2兆5,791億元，已雙創新高。財政單位近期如火如荼討論明年度總預算，各部會紛紛「搶錢」，期盼能在蔡政府執政最後一年爭取更多預算。

據悉，陳揆已在26日主持明年度總預算全體會議，歲出、歲入雙創歷史新高。會上拍板明年歲出約2.87兆元，比今年總預算成長約7％；歲入約2.70兆元，比今年成長約5％，另稅課收入達約2.2兆元，因為預期明年景氣會好轉，因此證交稅、營業稅都將有成長空間。儘管歲入再次成長，但以赤字預算不創新高為前提，因此赤字預算控制在約1,600億元。

而歲入部分除稅收，每年貢獻國庫財源兩大支柱為央行及國發基金繳庫盈餘，明年也不例外，國發基金明年預計繳庫150億元起跳，另主總要求央行明年繳庫金額要比今年多，代表將超過1,800億元。

各部會預算部分，仍以國防部最多，維持約4,000億的規模；另衛福部因應後疫情、少子女化等政策，也會編列超過3,000億元。此外，交通部、經濟部都成功爭取超過千億元，其中經濟部因為要挹注台電1,000億元，明年總預算將編列超過1,600億元。

而科技及公共建設預算，仍為明年經濟動能成長雙引擎。公建預算加上前瞻特別預算（公建類）844億元，明年合計爭取約3,000億元；科技預算則約爭取1,500億元，用在淨零碳排、高齡科技、太空及6G等關鍵議題上。另明年勞保確定撥補1,000億元，加上軍公教調薪4％編列約300億元，以及拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案需逾200億等，都大幅提升歲出的規模。

行政院強調，明年度總預算都還在籌編階段，後續仍有調整和協商空間，待定案後會於行政院會中報告。