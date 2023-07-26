債券投資熱潮同樣反映在國際資金流向，盤點今年以來，全球累計資金淨流入最高的前10檔ETF，其中有4檔為債券型ETF，4檔債券型ETF累計吸納342.5億美元資金。

回顧過去歷史經驗，升息循環末段或停止升息期間往往是債市投資契機，特別是長天期美債，長天期美債由於存續期長、利率敏感度較高，因此資本利得相對具爆發力；以國泰20年美債ETF（00687B）追蹤之「彭博20年期(以上)美國公債指數」為例，截至7月21日美國長天期公債百元交易價格為77.7元，相較於近10年平均交易價格106.8元，仍有37%的成長空間機會，且指數到期殖利率達4.01%，仍處相對高檔。

另一方面，投資級債市在通膨降溫、利率末升段趨勢下，同樣深具投資價值，美國消費者物價指數(CPI)自去年6月創下9.1%高點後，6月已降至3%，並創2021年4月以來低點；回顧過去3次通膨創高後，隔年投資級公司債平均漲15%，但今年以來投資級債市累計漲幅未達3%，顯示後續仍有補漲空間。