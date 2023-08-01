目前已經在台股掛牌的6檔20年期美債ETF，最便宜的永豐20年美公債(00857B)一張也要2.7萬餘元，最貴的是富邦美債20年(00696B)一張3.3萬餘元（以今天盤中報價計）。

統一美債20年ETF(00931B)在募集期獲得高達84億的資金流入。作為首檔專為小資族量身打造的美債ETF，00931B受到投資人熱烈追捧。8月7日正式掛牌後，無論是募集時來不及申購，或是想加碼的投資人，都可以直接在市場上買進00931B。

長天期美債ETF不再是法人專屬，小資族也能透過00931B輕鬆卡位債市投資機會。00931B追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數，40檔成分債皆為美國政府發行的長天期公債，還是同類型ETF中唯一一檔追蹤方式採完全複製法，能提供投資人最貼近指數的投資效果。

統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，美國最新公布的通膨數據降幅優於預期，進一步加深市場對聯準會升息已至尾聲的期待。七月聯準會如預期升息一碼，並於會後聲明表示美國經濟保持溫和擴張，但決定政策緊縮程度時，將考慮貨幣政策的累積影響及遞延效果。因通膨已有趨於和緩趨勢，即便聯準會再度升息也是升息循環的尾聲，聯準會的終端利率將維持在較高水平一段期間，後續視經濟數據制定進一步貨幣政策。

許雅惠表示，目前債券殖利率攀升至近年高點，加上聯準會升息尾聲已至，為投資債券市場的好時點。以過去三次聯準會於2000、2006和2018年開始的利率周期為例，若投資人在升息末段進場，並持有至降息周期結束，美國長天期公債漲幅分別達到50.49%、50.56%及40.77%，遠勝美國短天期公債最高僅23.93%的漲幅，為向來被視為保守投資的美國公債，難得展現凌厲上漲攻勢的時刻。