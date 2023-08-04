身兼社群媒體平台X（前身為推特）老闆的馬斯克，3日推文稱美國短期公債，可作為「無腦」（no-brainer）投資的標的。馬斯克這篇推文，是衝著對沖基金潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）創辦人艾克曼（Bill Ackman）宣稱放空美國長債而來。

但馬斯克看多的是美國短債，他並未對美國10年期和30年期公債表達意見。

艾克曼2日在社群平台X發文指出，旗下的對沖基金正大舉做空美國30年期公債，是為了升息衝擊股票避險。他指稱美國長期通膨率如果在3％而非2％，30年期公債殖利率恐升至5.5％，而且即將發生。

30年期美債殖利率3日刷新今年收盤高點，來到4.308％。指標10年期美債殖利率3日收高在4.191％，早盤曾觸及去年11月來的9個月高點4.195％。

艾克曼表示，國防成本提高、能源轉型、勞工議價能力增強等，都可能導致通膨升溫。聯準會7月例會恢復升息後，暗示不排除9月繼續升。

艾克曼還提到，日本央行的殖利率曲線控制（YCC）政策退場，美國政府治理、財政責任、政治極化等促成惠譽降評的隱憂加劇，皆會造成美國長期利率走揚。

艾克曼做空美債，似乎與投資之神巴菲特的立場作對。巴菲特2日接受美媒CNBC專訪指出，惠譽調降美債信評，不影響他對美債的信心，3日還明白宣示，美債照買不誤，沒有停購的計畫。

艾克曼的戰績包括2007年金融海嘯爆發前，成功放空美國房貸巨頭房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）。去年針對疫情下股市崩潰及升息進行避險，獲利50億美元。