外資出走影響，上周亞股也是跌多漲少，保德信指出，除了越南上漲1.52%、陸股漲幅0.7%之外，其他市場全數走跌，其中以台股的-2.6%與菲律賓-2.63%表現最為失色，不過同樣遭外資賣超逾10億美元的韓國股市，在內資力挺之下，上週跌幅僅-0.21%，走勢相對抗跌。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，上週重要的市場大事為美債遭到降評，不過，這次降評事件未如2011年8月造成市場大幅下跌，主要原因為當時經濟環境曾有二次衰退的疑慮，且同時間還有歐債危機的連鎖影響，不像本次經濟基本面仍優於預期的狀態。

台股今(7)日在AI概念股絕地反攻之下，終場收在16996點，上漲152.32點，漲幅0.9%，成交金額3220.95億元，距離萬七大關僅差一步之遙。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，上周回檔已深的AI概念股，自4日止穩之後，今上演全面反彈行情，多檔熱門AI概念股衝上漲停，也讓台股回測季線止穩，不過後市仍可能震盪，宜靜待量縮整理後，行情有望配合下半年企業營運回升而重回多頭軌道，建議逢拉回時布局趨勢性類股。

廖炳焜從大環境分析，聯準會的升息循環進入尾聲，且美國7月就業數據仍反映經濟穩於復甦軌道，配合通膨下滑，雖然近期信評機構調降美債至AA+，一度引起美債殖利率上揚，國際股市回檔，然本次調降理由較為溫和且美國經濟不若2011年時脆弱，待8月台股量縮整理後，長線仍有望見到股市表現，選股策略聚焦半導體、AI相關、儲能及下半年業績成長股。

廖炳焜說明，整體來看台股庫存已逐步消化，雖然復甦力道顯然低於市場預期，惟目前已釋放大部分利空壓力，預估短線台股出現技術性修正震盪之後，有望再向上發起攻勢，前波低點為下方支撐，建議觀察人氣AI股能否真正止穩，欲布局者可於季線附近進場。