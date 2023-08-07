櫃檯買賣中心近年大力推動債券ETF市場發展，債券ETF散眾化成效已顯現，今年截至7月底，債券ETF交易人次高達63.8萬人，較111年度成長超過3倍。其中又以自然人成長最為顯著，今年截至7月底，自然人交易人次為63.5萬人，成交值為2,156億元。

櫃買市場8月7日將再添一檔債券ETF掛牌，該檔債券ETF係由統一投信所發行之統一彭博美國20年期以上公債ETF證券投資信託基金(證券代碼：00931B；證券簡稱：統一美債20年)，櫃買中心表示，該檔債券ETF適用停徵證券交易稅之規定。